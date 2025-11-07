Логотип РИА URA.RU
Опасное явление угрожает водителям ЯНАО. Видео

На Ямале обледенели дороги
07 ноября 2025 в 12:58
МЧС предупреждает о гололеде на Ямале 7-8 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале 7-8 ноября ожидается опасное погодное явление — сильное гололедно-изморозевое отложение. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС России по ЯНАО со ссылкой на данные ямальских синоптиков.

«Автолюбителям рекомендуется быть внимательнее на дороге, двигаться с такой скоростью, которая обеспечит безопасное движение. И воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий», — сообщает пресс-служба МЧС по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории ЯНАО до конца 7 ноября 2025 года и в ночные часы 8 ноября прогнозируется опасное погодное явление. В городе Новый Уренгой, Надымском районе и северных частях Пуровского района ожидается формирование значительного гололедно-изморозевого отложения (гололед). 

