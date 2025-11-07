Два человека погибли при пожаре в Новом Уренгое. Видео
Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара в Новом Уренгое
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
«Установлено, что очаг возгорания находился в одной из квартир дома на четвертом этаже. В ходе разведки караулом противопожарной службы в жилом помещении обнаружены тела двух лиц, мужчины и женщины», — сообщили в ведомстве.
На место происшествия выезжал и.о. прокурора города Вячеслав Зайков. Ход расследования причин возгорания и гибели людей взят на особый контроль надзорным ведомством.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в микрорайоне Оптимистов загорелась квартира многоэтажном жилом доме. Пламя вырвалось из окон и его заметили очевидцы.
