Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара в Новом Уренгое Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Установлено, что очаг возгорания находился в одной из квартир дома на четвертом этаже. В ходе разведки караулом противопожарной службы в жилом помещении обнаружены тела двух лиц, мужчины и женщины», — сообщили в ведомстве.

На место происшествия выезжал и.о. прокурора города Вячеслав Зайков. Ход расследования причин возгорания и гибели людей взят на особый контроль надзорным ведомством.

