Глава Приуральского района ЯНАО стала секретарем отделения «Единой России». Фото
Марина Трезкова избрана секретарем отделения «Единой России» в Приуральском районе
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Главой Приуральского района ЯНАО Мариной Тресковой получена новая руководящая должность — она избрана секретарем местного отделения партии «Единая Россия». О своем избрании она сообщила в личном Telegram-канале.
«Накануне состоялась первая конференция Приуральского местного отделения партии „Единая Россия“. На ней мне оказана честь быть избранной секретарем местного отделения — это и высокое доверие, и огромная ответственность перед жителями всего Большого Приуралья», — отметила Трескова.
Глава района заверила, что в своей новой должности намерена работать в режиме «24/7» со сплоченной командой. Среди ключевых задач — усиление адресной социальной поддержки в отдаленных поселках, модернизация ЖКХ и социальной инфраструктуры, а также вовлечение молодежи в партийные проекты. Отдельное внимание будет уделено поддержке участников СВО и их семей: по словам Тресковой, при участии партийцев в зону проведения операции уже отправлено более 10 тонн гуманитарной помощи.
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Приуральском районе ЯНАО Марина Трескова
Фото: Telegram-канал Марины Тресковой
