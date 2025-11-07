«Накануне состоялась первая конференция Приуральского местного отделения партии „Единая Россия“. На ней мне оказана честь быть избранной секретарем местного отделения — это и высокое доверие, и огромная ответственность перед жителями всего Большого Приуралья», — отметила Трескова.

Глава района заверила, что в своей новой должности намерена работать в режиме «24/7» со сплоченной командой. Среди ключевых задач — усиление адресной социальной поддержки в отдаленных поселках, модернизация ЖКХ и социальной инфраструктуры, а также вовлечение молодежи в партийные проекты. Отдельное внимание будет уделено поддержке участников СВО и их семей: по словам Тресковой, при участии партийцев в зону проведения операции уже отправлено более 10 тонн гуманитарной помощи.