МЧС опубликовали кадры с места смертельного пожара в Новом Уренгое. Фото

Квартира в Новом Уренгое полностью выгорела в результате пожара
07 ноября 2025 в 10:22
В Новом Уренгое полностью выгорела квартира на Оптимистов

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) полностью выгорела квартира на Оптимистов 2/1. В результате пожара обнаружены тела мужчины и женщины, кадры с места событий опубликовала пресс-служба ГУ МЧС.

«В 04:34 7 ноября в пожарную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Оптимистов д. 2/1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение на балконе четвертого этажа. Открытое горение ликвидировано в 5:17», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС в официальном telegram-канале.

Видео самого пожара опубликовали очевидцы. При тушении пожара в квартире обнаружены тела мужчины и женщины. Прокуратура и следственный комитет по ЯНАО организовали проверки по факту произошедшего.

Квартира на Оптимистов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС ЯНАО

