В Новом Уренгое полностью выгорела квартира на Оптимистов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) полностью выгорела квартира на Оптимистов 2/1. В результате пожара обнаружены тела мужчины и женщины, кадры с места событий опубликовала пресс-служба ГУ МЧС.

«В 04:34 7 ноября в пожарную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Оптимистов д. 2/1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение на балконе четвертого этажа. Открытое горение ликвидировано в 5:17», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС в официальном telegram-канале.

Видео самого пожара опубликовали очевидцы. При тушении пожара в квартире обнаружены тела мужчины и женщины. Прокуратура и следственный комитет по ЯНАО организовали проверки по факту произошедшего.

Продолжение после рекламы