Глава Нового Уренгоя выразил соболезнования в связи с гибелью людей на пожаре

07 ноября 2025 в 11:13
Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Антон Колодин принес соболезнования семьям и близким погибших в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Окончательную причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза», — отметили в пресс-службе мэрии. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое полностью выгорела квартира на Оптимистов 2/1. В результате пожара обнаружены тела мужчины и женщины. Прокуратура и следственный комитет начали проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в жилом доме Нового Уренгоя. 

