Происшествия

Пожары

В Новом Уренгое полыхнула квартира на Оптимистов. Видео

В Новом Уренгое 7 ноября произошел пожар в многоэтажном доме
07 ноября 2025 в 08:42
В Новом Уренгое сгорела квартира в новостройке

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) в микрорайоне Оптимистов загорелась квартира многоэтажном жилом доме. Пламя вырвалось из окон и его заметили очевидцы.

«В микрорайоне Оптимистов, 2/1, ранним утром загорелась квартира. Подробности выясняются», — сообщают журналисты «Импульс севера».

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в ГУ МЧС по ЯНАО. Там обещали сообщить подробности позже. По предварительным данным, открытое горение ликвидировали.

Видео: Клара, «Импульс севера»

