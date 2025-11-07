В Новом Уренгое полыхнула квартира на Оптимистов. Видео
В Новом Уренгое 7 ноября произошел пожар в многоэтажном доме
07 ноября 2025 в 08:42
В Новом Уренгое сгорела квартира в новостройке
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) в микрорайоне Оптимистов загорелась квартира многоэтажном жилом доме. Пламя вырвалось из окон и его заметили очевидцы.
«В микрорайоне Оптимистов, 2/1, ранним утром загорелась квартира. Подробности выясняются», — сообщают журналисты «Импульс севера».
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в ГУ МЧС по ЯНАО. Там обещали сообщить подробности позже. По предварительным данным, открытое горение ликвидировали.
Продолжение после рекламы
Видео: Клара, «Импульс севера»
Подписаться
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал