В Новом Уренгое сгорела квартира в новостройке

В Новом Уренгое (ЯНАО) в микрорайоне Оптимистов загорелась квартира многоэтажном жилом доме. Пламя вырвалось из окон и его заметили очевидцы.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в ГУ МЧС по ЯНАО. Там обещали сообщить подробности позже. По предварительным данным, открытое горение ликвидировали.