Реализация народной инициативы: в поселке Уренгой строят новую поликлинику
Жители поселка Уренгой получат новую поликлинику
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В поселке Уренгой (ЯНАО) по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, которое он дал после обращения жителей в 2023 году, началось возведение новой модульной поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Всю необходимую медицинскую помощь, в том числе прохождение медкомиссий, взрослое население будет получать в поликлинике. Скорая медицинская помощь и педиатрическая служба продолжат работу в прежнем режиме», — пояснил главный врач ТЦРБ Евгений Евсеев.
Новое одноэтажное модульное здание, которое строят на территории больничного городка, оснастят современным оборудованием. В поликлинике разместятся дневной стационар на 15 коек и кабинеты для приема врачей различных специальностей. Все помещения будут оборудованы для маломобильных групп населения. В настоящее время строители приступили к внутренней отделке. Возведение объекта является частью реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
