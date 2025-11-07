Логотип РИА URA.RU
Реализация народной инициативы: в поселке Уренгой строят новую поликлинику

Новую модульную поликлинику строят в поселке Уренгой на Ямале
07 ноября 2025 в 10:50
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Уренгой (ЯНАО) по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, которое он дал после обращения жителей в 2023 году, началось возведение новой модульной поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Всю необходимую медицинскую помощь, в том числе прохождение медкомиссий, взрослое население будет получать в поликлинике. Скорая медицинская помощь и педиатрическая служба продолжат работу в прежнем режиме», — пояснил главный врач ТЦРБ Евгений Евсеев.

Новое одноэтажное модульное здание, которое строят на территории больничного городка, оснастят современным оборудованием. В поликлинике разместятся дневной стационар на 15 коек и кабинеты для приема врачей различных специальностей. Все помещения будут оборудованы для маломобильных групп населения. В настоящее время строители приступили к внутренней отделке. Возведение объекта является частью реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

