Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Хит «Терли свинки» и снежный волейбол: куда сходить в Новом Уренгое и Надыме на выходных. Афиша

Шоу «Урок смеха» с Усачевым и Мокиенко посетит Новый Уренгой и Надым
05 ноября 2025 в 17:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Авторы хита «Терли свинки» привезут «Урок смеха» в Новый Уренгой и Надым

Авторы хита «Терли свинки» привезут «Урок смеха» в Новый Уренгой и Надым

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Предстоящие выходные в ямальских городах предложат события для всей семьи — от веселых детских шоу с известными авторами до экстремальных спортивных состязаний и концертов этнической музыки. Новый Уренгой порадует волейболом на снегу и спектаклем о любви, а Надым — встречей с любимыми детскими писателями и выступлением этно-ансамбля. Самые интересные события — в афише URA.RU.

8 ноября, суббота

Шоу для детей «Урок смеха» в Новом Уренгое

Восьмого ноября в Городском дворце культуры «Октябрь» в Новом Уренгое состоится грандиозное детское шоу с участием известных авторов Андрея Усачева, Михаила Мокиенко и композитора Александра Пинегина. Детей и родителей ждут любимые песни, веселые игры и хохот до слез. Программу украсят хиты Александра Пинегина, включая знаменитую песню «Терли свинки друг другу спинки». Начало в 12:00 и 15:00, стоимость билетов — от 1800 рублей. 

Хит «Терли свинки друг другу спинки» порадует детей Нового Уренгоя

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

9 ноября, воскресенье

Большой праздник в ДК «Прометей» в Надыме 

Девятого ноября в Дворце культуры «Прометей» в Надыме состоится грандиозное семейное шоу с участием детских писателей Андрея Усачева, Михаила Мокиенко и композитора Александра Пинегина. Гостей ждет громкий концерт с хитами, веселые игры, творческие встречи и автограф-сессии. Дети и взрослые смогут спеть любимые песни, включая легендарную «Терли свинки друг другу спинки». Начало в 12:00, стоимость билетов — от 1000 до 2500 рублей.

Продолжение после рекламы

10 ноября, понедельник 

Чемпионат России по волейболу на снегу в Новом Уренгое

С шестого по десятое ноября на городской площади Нового Уренгоя пройдет чемпионат России по волейболу на снегу. За победу поборются сильнейшие команды страны, включая ямальский «Факел Ямал». Зрителей ждут зрелищные матчи и напряженная спортивная борьба в экстремальных зимних условиях. Вход на соревнования свободный.

Спектакль «Убегая от тебя» в Новом Уренгое 

Десятого ноября в Новом Уренгое покажут спектакль о сложных взаимоотношениях и поиске себя. Это история пары, которая пытается сохранить чувства в мире быстрых решений и временных связей. Постановка отличается тонкой иронией, честностью и узнаваемыми жизненными ситуациями. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 3500 до 6000 рублей.

Спектакль «Убегая от тебя»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Концерт этно-ансамбля «Минлей» в Надыме 

Десятого ноября в Детской школе искусств №2 Надыма выступит этно-ансамбль «Минлей» из Салехарда. Коллектив представит уникальную музыку, основанную на фольклоре коренных народов Севера. В программе прозвучат авторские и народные песни, собранные в разных уголках Ямала, а также инструментальные композиции с использованием традиционных и современных аранжировок. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 500 рублей.

Материал из сюжета:

Афиша Ямала — куда сходить в выходные и праздники

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал