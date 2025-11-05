Хит «Терли свинки» и снежный волейбол: куда сходить в Новом Уренгое и Надыме на выходных. Афиша
Авторы хита «Терли свинки» привезут «Урок смеха» в Новый Уренгой и Надым
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Предстоящие выходные в ямальских городах предложат события для всей семьи — от веселых детских шоу с известными авторами до экстремальных спортивных состязаний и концертов этнической музыки. Новый Уренгой порадует волейболом на снегу и спектаклем о любви, а Надым — встречей с любимыми детскими писателями и выступлением этно-ансамбля. Самые интересные события — в афише URA.RU.
8 ноября, суббота
Шоу для детей «Урок смеха» в Новом Уренгое
Восьмого ноября в Городском дворце культуры «Октябрь» в Новом Уренгое состоится грандиозное детское шоу с участием известных авторов Андрея Усачева, Михаила Мокиенко и композитора Александра Пинегина. Детей и родителей ждут любимые песни, веселые игры и хохот до слез. Программу украсят хиты Александра Пинегина, включая знаменитую песню «Терли свинки друг другу спинки». Начало в 12:00 и 15:00, стоимость билетов — от 1800 рублей.
Хит «Терли свинки друг другу спинки» порадует детей Нового Уренгоя
Фото: Андрей Загумённов © URA.RU
9 ноября, воскресенье
Большой праздник в ДК «Прометей» в Надыме
Девятого ноября в Дворце культуры «Прометей» в Надыме состоится грандиозное семейное шоу с участием детских писателей Андрея Усачева, Михаила Мокиенко и композитора Александра Пинегина. Гостей ждет громкий концерт с хитами, веселые игры, творческие встречи и автограф-сессии. Дети и взрослые смогут спеть любимые песни, включая легендарную «Терли свинки друг другу спинки». Начало в 12:00, стоимость билетов — от 1000 до 2500 рублей.
10 ноября, понедельник
Чемпионат России по волейболу на снегу в Новом Уренгое
С шестого по десятое ноября на городской площади Нового Уренгоя пройдет чемпионат России по волейболу на снегу. За победу поборются сильнейшие команды страны, включая ямальский «Факел Ямал». Зрителей ждут зрелищные матчи и напряженная спортивная борьба в экстремальных зимних условиях. Вход на соревнования свободный.
Спектакль «Убегая от тебя» в Новом Уренгое
Десятого ноября в Новом Уренгое покажут спектакль о сложных взаимоотношениях и поиске себя. Это история пары, которая пытается сохранить чувства в мире быстрых решений и временных связей. Постановка отличается тонкой иронией, честностью и узнаваемыми жизненными ситуациями. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 3500 до 6000 рублей.
Спектакль «Убегая от тебя»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Концерт этно-ансамбля «Минлей» в Надыме
Десятого ноября в Детской школе искусств №2 Надыма выступит этно-ансамбль «Минлей» из Салехарда. Коллектив представит уникальную музыку, основанную на фольклоре коренных народов Севера. В программе прозвучат авторские и народные песни, собранные в разных уголках Ямала, а также инструментальные композиции с использованием традиционных и современных аранжировок. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 500 рублей.
