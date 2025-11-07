Содержание губернатора и его заместителей обойдется ЯНАО в 337 миллионов рублей

Содержание аппарата губернатора потребует 2,45 миллиарда рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямал выделил на содержание главы региона Дмитрия Артюхова, а также содержание его заместителей 337 миллионов рублей. Соответствующие данные следуют из проекта окружного бюджета.

«Ведомственная структура расходов окружного бюджета на 2026 год... Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа и его заместители: 337 137 000 рублей», — написано в документе.