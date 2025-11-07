Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Содержание губернатора и его заместителей обойдется ЯНАО в 337 миллионов рублей

07 ноября 2025 в 12:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Содержание аппарата губернатора потребует 2,45 миллиарда рублей

Содержание аппарата губернатора потребует 2,45 миллиарда рублей

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямал выделил на содержание главы региона Дмитрия Артюхова, а также содержание его заместителей 337 миллионов рублей. Соответствующие данные следуют из проекта окружного бюджета.

«Ведомственная структура расходов окружного бюджета на 2026 год... Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа и его заместители: 337 137 000 рублей», — написано в документе.

Кроме того, обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов обойдется бюджету еще в почти 1,24 миллиарда рублей, а содержание аппарата губернатора — в 2,45 миллиарда. Рассмотрение проекта бюджета в первом и втором чтениях состоится 20 ноября на заседании законодательного собрания ЯНАО. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал