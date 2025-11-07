Содержание губернатора и его заместителей обойдется ЯНАО в 337 миллионов рублей
Содержание аппарата губернатора потребует 2,45 миллиарда рублей
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Ямал выделил на содержание главы региона Дмитрия Артюхова, а также содержание его заместителей 337 миллионов рублей. Соответствующие данные следуют из проекта окружного бюджета.
«Ведомственная структура расходов окружного бюджета на 2026 год... Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа и его заместители: 337 137 000 рублей», — написано в документе.
Кроме того, обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов обойдется бюджету еще в почти 1,24 миллиарда рублей, а содержание аппарата губернатора — в 2,45 миллиарда. Рассмотрение проекта бюджета в первом и втором чтениях состоится 20 ноября на заседании законодательного собрания ЯНАО.
