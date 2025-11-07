Ямальцев предупредили об очередях на переправе в ноябре
В ноябре на ямальской переправе Салехард-Лабытнанги ожидаются очереди
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Департамент транспорта ЯНАО предупреждает о возможных очередях на переправе Салехард-Лабытнанги в ноябре из-за перевозки вахтовиков. Сообщение поступило от пресс-службы ведомства со ссылкой на данные компании «Газпромтранс».
«По информации компании „Газпромтранс“ в ноябре планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров могут образовываться очереди», — говорится в официальном сообщении.
Наиболее загруженными днями со стороны Лабытнанги станут 12, 18, 21, 24 и 30 ноября, а со стороны Салехарда — 9, 15, 18, 21 и 27 ноября. Департамент просит граждан учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать задержек.
