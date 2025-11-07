Ямальцев предупредили об очередях на переправе в ноябре

В ноябре на ямальской переправе Салехард-Лабытнанги ожидаются очереди Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Департамент транспорта ЯНАО предупреждает о возможных очередях на переправе Салехард-Лабытнанги в ноябре из-за перевозки вахтовиков. Сообщение поступило от пресс-службы ведомства со ссылкой на данные компании «Газпромтранс».

«По информации компании „Газпромтранс“ в ноябре планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров могут образовываться очереди», — говорится в официальном сообщении.