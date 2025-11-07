ЯНАО полностью подготовился к зиме

Все муниципальные образования ЯНАО полностью подготовились к зиме и получили соответствующие паспорта готовности. Документы подтверждают надежную работу коммунальной инфраструктуры в период низких температур и обеспечивают уверенность в бесперебойном теплоснабжении населенных пунктов Арктического региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«На всех объектах социальной сферы региона проверена готовность резервных источников электроснабжения – это более 700 дизель-генераторных электростанций. Для оперативного устранения аварий созданы 124 бригады, насчитывающие порядка 500 человек и около 130 единиц техники», — отметил директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

Подготовка к зиме включала масштабные работы: отремонтировано и заменено более 108 км инженерных сетей, подготовлены 58 электростанций и свыше 2000 трансформаторных подстанций, проведен ремонт на всех 217 котельных округа. Особое внимание уделено социальным объектам, где проверено более 700 резервных источников электроснабжения. Для оперативного устранения аварий созданы 124 бригады с 500 сотрудниками и 130 единицами техники. Отопительный сезон на Ямале стартовал 25 августа и к 8 сентября был полностью запущен во всем жилищном фонде округа.