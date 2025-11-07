Следствие устанавливает причину гибели мужчины и женщины на пожаре в Новом Уренгое. Видео
Генерал Егоров взял на контроль расследование гибели людей при пожаре в Новом Уренгое
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в жилом доме Нового Уренгоя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ЯНАО.
«По факту гибели граждан следователями следственного отдела по городу Новый Уренгой организовано проведение доследственной проверки. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, проводятся другие процессуальные действия, в том числе опрашиваются очевидцы», — уточнили в ведомстве.
Руководитель следственного управления СК России по ЯНАО генерал-майор юстиции А.Н. Егоров взял на контроль ход доследственной проверки, в рамках которой для установления всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, призванные определить причины гибели людей и возникновения возгорания.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме, в результате которого погибли двое человек. На место происшествия выезжал и.о. прокурора Нового Уренгоя Вячеслав Зайков.
