Лисы в городах ЯНАО: что делать при встрече с хищным животным

К лисам нельзя приближаться и кормить их Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) заметили дикую лису, которая пришла на детскую площадку. Ямальцы также неоднократно сообщали в соцсетях, что рыжие хищницы разгуливают в черте города. Что делать и как обезопасить себя при встрече с диким животным, URA.RU подробно рассказали в окружном департаменте природных ресурсов и экологии.

Чем опасны лисы

Лиса — хищное млекопитающее семейства псовых, наиболее распространенный и самый крупный вид рода лисиц. Длина тела — 60-90 сантиметров, хвоста — 40-60 сантиметров, масса тела — 6-10 килограмм. Несмотря на небольшие размеры, это довольно опасные животные. Кроме того, они могут переносить бешенство.

Что делать при встрече с лисой

При встрече с лисой не следует приближаться к ней и вступать в контакт. Даже если очень хочется погладить или покормить. Не стоит также смотреть хищнику в глаза и улыбаться ему: улыбку лиса может принять за оскал и, чтобы защитить себя, может напасть. Если вы увидели лису, лучше всего смотреть в сторону, наблюдая за животным периферийным зрением и начать медленно идти назад, не поворачиваясь к хищнику спиной.

В пресс-службе депприроды корреспонденту агентства уточнили, что прогонять животное нельзя. Не стоит размахивать руками и запугивать: лиса может воспринять эти жесты как агрессию и напасть первой. По возможности нужно укрыться в машине, доме, или в крайнем случае, на дереве. Если поблизости нет укрытия, нужно аккуратно отойти от животного на безопасное расстояние. Чтобы незаметно уйти, можно кинуть неподалеку от лисы еду, чтобы она переключила внимание на пищу.

Почему лисы приходят в города ЯНАО