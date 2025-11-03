С комика Останина* взыскивают долг по кредитам в 450 тысяч рублей

Приставы взыскивают с Останина* 450 тысяч рублей долга по кредитам Фото: Размик Закарян © URA.RU

С арестованного стендап-комика Артемия Останина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обвиняемого в разжигании ненависти, судебные приставы взыскивают 450 тысяч рублей долга по кредитам. Об этом свидетельствуют материалы судебных приставов.

«С комика взыскивается задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) почти в 450 тысяч рублей», — приводят материалы ведомства РИА Новости. Уточняется, что 24 октября на комика завели исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса.

В сообщении также отметили, что с июня Останин должен 500 рублей штрафа по делу об административном правонарушении, акт по которому был вынесен отделом внутренних дел 17 марта. В марте главное следственное управление СК России по Москве возбудило в отношении Останина уголовное дело по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По версии следствия, во время выступления в Москве стендап-комик высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции. Его задержали при попытке покинуть Россию и доставили в столицу. На допросе он заявил, что не хотел никого оскорбить, и принес извинения за свое выступление. Сейчас Останин находится под арестом.