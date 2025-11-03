Медведев рассказал, чем грозит Киеву поддержка Запада Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о последствиях западной финансовой помощи Украине. Он отметил, что с 2022 года Киеву было предоставлено порядка 500 миллиардов евро. Медведев также провел параллель с афганской кампанией, указав, что США израсходовали 2,3 триллиона долларов в период с 2001 по 2021 год, чтобы в итоге вернуть власть в Афганистане движению «Талибан», от которого ее изначально отбирали.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что объем западных вложений в Украину впечатляет, даже с учетом коррупционных схем киевских властей. В связи с этим Запад ждет трагический финал.

«К чему я? А вот к чему — чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Кроме того, зампред Совбеза РФ спрогнозировал в этой ситуации развитие событий по афганскому сценарию. Он заявил о неизбежном возвращении российских граждан и восстановлении российской власти на исторически российских территориях.