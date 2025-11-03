Министр обороны Бельгии «переобулся» на счет угроз России

Глава бельгийского ведомства Тео Франкен отрицает, что угрожал «стереть Москву с лица земли» Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Министр обороны Бельгии Тео Франкен опроверг информацию о том, что угрожал «стереть Москву с лица земли». Он возложил ответственность за появление этой формулировки на бельгийское издание De Morgen.

«Нужно прочитать интервью, которое я дал (газете — прим. URA.RU) Humo. Но потом газета De Morgen действительно исказила то, что я сказал, очень злобно, неверно и несправедливо. Журналист спросил, собирается ли (президент РФ Владимир — прим. URA.RU) Путин сбросить ядерную бомбу на Брюссель. Я ответил: нет, он этого не сделает. Журналист тогда спросил, почему я так категоричен, и я сказал, что Путин знает: если он это сделает, мы (НАТО — прим. URA.RU) нанесем удары по Москве. Это базовый принцип НАТО уже 76 лет… А De Morgen в заголовке пишет: „Тео Франкен: если Путин нападет на нас, мы сотрем Москву с лица земли“. Я этого не говорил, это крайне несправедливо», — заявил Франкен. Его слова приводит телерадиокомпания RTBF.

Он также отметил, что основная проблема этой ситуации заключается в том, что заголовок для публикации издания является ложным и спровоцировал реакции как в Бельгии, так и за ее пределами, включая Россию. Однако, как утверждает Франкен, он никогда не говорил подобного, а лишь указал, что Владимир Путин не применит оружие против Брюсселя, поскольку ему известно, что последствия будут весьма серьезными.

28 октября дипломатическое представительство РФ в Бельгии выступило с официальной реакцией на интервью главы оборонного ведомства Бельгии, опубликованное в газете De Morgen. В материале содержались прогнозы о «возможных российских ракетных ударах по Брюсселю» и угрозы «стереть Москву с карты мира». Москва охарактеризовала подобные высказывания как абсолютно неприемлемые, заявив, что они несут угрозу будущему европейского континента и способны привести к новому военному конфликту.