США готовятся испытать баллистическую ракету после распоряжения Трампа

В США планируют осуществить первое испытание баллистической ракеты Minuteman III с момента издания президентом страны Дональдом Трампом соответствующего распоряжения. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на навигационные уведомления. Отмечается, что ракета способна нести в себе ядерную боеголовку.

«Глава Министерства энергетики Крис Райт уточнил, что речь идет не о подрывах, а об испытаниях всех остальных компонентов вооружения, чтобы проверить их работоспособность», — говорится в публикации издания. Так, старт испытания пройдут на базе Космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Конечной точкой траектории станет полигон противоракетной обороны имени Рональда Рейгана, находящийся на атолле Кваджалейн в составе Маршалловых островов.

Маршрут полета соответствует параметрам предыдущего испытания, которое состоялось в мае 2025 года. Тогда ракета без боевой части преодолела расстояние приблизительно 6,7 тысячи километров над акваторией Тихого океана. По сведениям Newsweek, готовящийся запуск станет вторым испытанием за последние два месяца. В сентябре подводный флот США провел пуск четырех ракет Trident II D5 без боевого оснащения в Атлантическом океане.

