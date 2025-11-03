США готовятся испытать баллистическую ракету после распоряжения Трампа
США проведут первый испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В США планируют осуществить первое испытание баллистической ракеты Minuteman III с момента издания президентом страны Дональдом Трампом соответствующего распоряжения. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на навигационные уведомления. Отмечается, что ракета способна нести в себе ядерную боеголовку.
«Глава Министерства энергетики Крис Райт уточнил, что речь идет не о подрывах, а об испытаниях всех остальных компонентов вооружения, чтобы проверить их работоспособность», — говорится в публикации издания. Так, старт испытания пройдут на базе Космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Конечной точкой траектории станет полигон противоракетной обороны имени Рональда Рейгана, находящийся на атолле Кваджалейн в составе Маршалловых островов.
Маршрут полета соответствует параметрам предыдущего испытания, которое состоялось в мае 2025 года. Тогда ракета без боевой части преодолела расстояние приблизительно 6,7 тысячи километров над акваторией Тихого океана. По сведениям Newsweek, готовящийся запуск станет вторым испытанием за последние два месяца. В сентябре подводный флот США провел пуск четырех ракет Trident II D5 без боевого оснащения в Атлантическом океане.
Ранее глава Штатов Дональд Трамп объявил о том, что распорядился незамедлительно начать процесс испытаний ядерного вооружения, передает 360.ru. Свое решение он мотивировал утверждением о том, что аналогичные действия предпринимают другие государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет принимать соответствующие меры в случае нарушения кем-либо из государств моратория на ядерные испытания. Он отметил отсутствие уведомлений со стороны Вашингтона о намерениях проводить подобные испытания. Представитель Кремля также поставил под вопрос, что конкретно подразумевает Трамп, упоминая о ядерных испытаниях в других странах.
