Политика

Песков: если США нарушит мораторий, то Россия будет действовать по ситуации

30 октября 2025 в 14:56
Испытания «Буревестника» не являлись ядерными, заявил Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

США имеет право проводить ядерные испытания, однако, если она нарушит мораторий, то Россия будет действовать по ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все страны занимаются развитием своих систем обороны. США — суверенная страна, она имеет право на суверенные решения. Но хочу напомнить заявление Путина, что если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации», — заявил Песков.

Помимо этого, пресс-секретарь предположил, что президент США Дональд Трамп началом ядерных испытаний отреагировал на испытания «Буревестника». Он отметил, что испытания нашей крылатой ракеты не относятся к ядерному испытанию.

Заявления Пескова прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп напомнил о присутствии американской атомной подлодки у российских берегов в ответ на завершение испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. Этот обмен заявлениями произошел на фоне продолжающегося конфликта на Украине и обсуждений поставок американских вооружений Киеву.

