«Курск — не прачечная»: Хинштейн раскритиковал концерт скандального блогера Апачева

Хинштейн заявил, что концерт блогера Апачева в Курске был несогласован Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Курск не является прачечной для отмывания черных пятен с репутации. Таким образом он прокомментировал информацию из соцсетей о визите в регион скандального блогера Акима Апачева. Тот организовал концерт в расположении бригады «БАРС-Курск» в обход установленного порядка согласования с командованием подразделения.

«Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть черные пятна на своей биографии. Как уже сообщили в бригаде „БАРС-Курск“, виновные, который позволили провести это мероприятие без согласования, будут наказаны», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

2 ноября известный блогер и певец Аким Апачев прибыл в Курск, где дал концерт для военнослужащих добровольческой бригады «БАРС-Курск». В своих социальных сетях артист поделился, что с удовольствием возвращается на курскую землю, которую теперь воспринимает как свою вторую родину. Апачев подчеркнул, что целью его визита является поддержка морального духа бойцов, а также проведение серии выступлений. Артист выразил благодарность жителям Курской области за радушный прием и отметил, что данная поездка имеет для него особое значение.

Продолжение после рекламы