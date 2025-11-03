Первый иностранный автомобильный концерн лишился права на обратный выкуп активов в России

Mazda первой из иностранных автопроизводителей лишилась права на обратный выкуп активов в России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Японская компания Mazda Motor потеряла право на выкуп своей доли в 50% в совместном производстве машин России. Об этом сообщили иноСМИ со ссылкой на бывшего российского партнера компании Sollers.

«Японская Mazda Motor потеряла право выкупить свою 50% долю в совместном предприятии по производству автомобилей в России после того, как не смогла воспользоваться опционом на это», — пишет Reuters. Как пишет издание, доля Mazda в совместном предприятии во Владивостоке была продана Sollers за один евро в октябре 2022 года.