Первый иностранный автомобильный концерн лишился права на обратный выкуп активов в России
Mazda первой из иностранных автопроизводителей лишилась права на обратный выкуп активов в России
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Японская компания Mazda Motor потеряла право на выкуп своей доли в 50% в совместном производстве машин России. Об этом сообщили иноСМИ со ссылкой на бывшего российского партнера компании Sollers.
«Японская Mazda Motor потеряла право выкупить свою 50% долю в совместном предприятии по производству автомобилей в России после того, как не смогла воспользоваться опционом на это», — пишет Reuters. Как пишет издание, доля Mazda в совместном предприятии во Владивостоке была продана Sollers за один евро в октябре 2022 года.
В ноябре 2022-го стало известно, что ПАО «Соллерс авто» приняла решение о передаче всей своей доли в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Оценивая потери компании Mazda Motor после ухода с рынка России, в компании называли цифру в 82 миллиона долларов.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
