ЕК работает над повышением пошлин на российскую нефть несмотря на мнение США
Еврокомиссия продолжит работать над повышением пошлин на российскую нефть
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Еврокомиссия может повысить размер пошлин на российскую нефть. Санкции США против «Роснефти» и «Лукойл» не меняют планов Евросоюза, заявила представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге.
«Да, но на данный момент я не слышала о какой-либо связи между санкциями со стороны США и наших объявленных мерах. Итак, исходя из этого, я понимаю, что мы продолжаем работать над тем, что было объявлено», — ответила Пиньо на вопрос журналистов о том, является ли еще это обещание актуальным в связи с американскими санкциями, пишет РИА Новости.
В октябре Соединенные Штаты ввели ограничения в отношении компаний «Лукойл» и «Роснефть». Согласно разъяснениям Министерства финансов США, финансовые операции с этими российскими предприятиями, необходимые для завершения текущей деятельности, допускаются до 21 ноября включительно. Введенные меры направлены на усиление давления на российскую энергетическую отрасль, что обусловлено, как отмечается, отсутствием серьезных шагов России по продвижению мирного урегулирования конфликта на Украине. Сейчас Евросоюз разрабатывает новый пакет санкций в отношении «Лукойл» и готовится к снижению экономических связей с ней.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.