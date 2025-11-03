ЕК работает над повышением пошлин на российскую нефть несмотря на мнение США

Еврокомиссия продолжит работать над повышением пошлин на российскую нефть Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Еврокомиссия может повысить размер пошлин на российскую нефть. Санкции США против «Роснефти» и «Лукойл» не меняют планов Евросоюза, заявила представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге.

«Да, но на данный момент я не слышала о какой-либо связи между санкциями со стороны США и наших объявленных мерах. Итак, исходя из этого, я понимаю, что мы продолжаем работать над тем, что было объявлено», — ответила Пиньо на вопрос журналистов о том, является ли еще это обещание актуальным в связи с американскими санкциями, пишет РИА Новости.