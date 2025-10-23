США требуют прекращения торговли нефтью с Россией: что известно о новых санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»

США объявили о санкциях против российских нефтяных компаний Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Минфин США объявил о введении новых санкций против российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла». Он дал месяц на прекращение торговли для тех стран, которые еще были связаны с нефтью из России. Американские власти объявили, что причина этого — слишком слабый прогресс по мирному урегулированию конфликта на Украине, а президент Дональд Трамп заявил, что не видит нужного результата по переговорам. При этом Москва не раз заявляла о своей приверженности дипломатическому решению всех разногласий, а также подчеркивала отсутствие эффекта от санкций, ожидаемого на Западе. Подробнее о новых санкциях США против РФ, очередной смене риторики Трампа, а также истории «Лукойла» и «Роснефти» в Штатах — в материале URA.RU.

США дали месяц на прекращение операций с «Роснефтью» и «Лукойлом»

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предоставило стандартную лицензию, позволяющую участникам рынка свернуть операции с этими компаниями в течение месяца, до 21 ноября 2025 года.

Участники рынка должны также выйти из ценных бумаг этих компаний. Для зарубежных автозаправочных станций «Лукойла» выдана отдельная лицензия с аналогичным сроком для завершения операций.

«Сегодняшние санкции направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний: Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» и Открытого акционерного общества «Лукойл»», — отмечает Минфин США. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Под блокировку попадает все имущество и имущественные интересы «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний, находящиеся в США или находящиеся под контролем американских лиц. Сюда же включены 34 дочерние структуры обеих компаний. Любые юридические лица, на 50% и более принадлежащие заблокированным лицам, также подпадают под санкции.

Для некоторых проектов российских компаний сделали исключение

Деталью новых санкций стало исключение из их действия ряда международных энергетических проектов. Как и ранее Великобритания, США вывели из-под рестрикций «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) и проект «ТенгизШевройл» в Казахстане. Транзакции с участием «Роснефти» и «Лукойла», связанные с этими проектами, разрешены отдельной лицензией без ограничения по времени.

Причины введения санкций

Официальная причина введения новых ограничительных мер — якобы «отсутствие у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение конфликта на Украине». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов США. Санкции стали частью более широкой стратегии Запада по попыткам давления на российский энергетический сектор.

Очередная смена настроений Трампа

Трамп резко изменил Фото: Official White House / Tia Dufour

В ночь на 23 октября Дональд Трамп сообщил об отмене запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. «Мне показалось это неправильным, мне показалось, что мы не сможем достичь нужного результата», — сказал он. При этом после телефонного разговора с российским лидером 16 октября он объявил, что очень доволен беседой и тем прогрессом, которого удалось достичь.

Теперь же Трамп заявил, что ему «не удалось достичь нужного результата» в переговорах, однако он не исключил возможности проведения встречи в будущем. Также он понадеялся на скорое снятие собственных санкций в отношении российских компаний. Американский лидер призвал страны G7, Европу, Канаду и Австралию присоединиться к новым рестрикциям против Москвы.

Позиция России по санкциям

Антироссийские санкции, затрагивающие нефтегазовую отрасль, больше не оказывают негативного влияния на экономику страны, заявлял глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. По его словам, в настоящее время основная часть доходов федерального бюджета не связана с поступлениями от экспорта нефти и газа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное введение новых ограничительных мер в отношении РФ, заявил, что подобные шаги являются неэффективными. Песков подчеркнул, что никакие санкции не способны вынудить Россию отказаться от курса, который ранее обозначил Путин.

При этом в России не раз подчеркивали приверженность мирному урегулированию конфликта на Украине. Песков отмечал, что РФ вынуждена проводить спецоперацию, поскольку Киев и Запад не предпринимают шагов по деэскалации. Также российская сторона инициировала мирные процессы по Украине, однако в настоящий момент именно со стороны Киева нет ясности о продолжении переговоров.

Бизнес российских нефтяных компаний в США до санкций

До введения масштабных санкций со стороны Запада в 2022 году российские нефтяные компании, такие как «Лукойл» и «Роснефть», занимали заметные позиции на американском рынке. Их деятельность охватывала не только прямую торговлю нефтью и нефтепродуктами, но и стратегические партнерства, инвестиции, а также владение активами на территории США.

«Лукойл» в США

«Лукойл» добровольно ушел с рынка США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Лукойл» была одним из крупных иностранных игроков на американском нефтяном рынке. Через дочернюю структуру Lukoil Americas компания управляла сетью из сотен автозаправочных станций, расположенных преимущественно на Восточном побережье США. Эти заправки работали под брендами Getty и Mobil, а штаб-квартира американского подразделения находилась в штате Нью-Джерси.

Кроме розничного бизнеса, «Лукойл» активно сотрудничал с американскими энергетическими компаниями. По некоторым данным, среди ключевых партнеров выделялась ConocoPhillips, с которой российская компания реализовывала совместные проекты по разведке и добыче нефти, в том числе на территории России.

«Лукойл» активно привлекал финансирование с международных рынков, в том числе американских. Акции компании торговались на Лондонской фондовой бирже, и среди инвесторов были американские институциональные и частные инвесторы.

Санкции и уход с рынка

В 2022 году США объявили о введении санкций против российских компаний. США ввели полный запрет на импорт российской нефти, газа и угля. Были введены жесткие технологические ограничения, касающиеся поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, а также ограничения на доступ к международному финансированию и инвестициям.

Тогда «Лукойл» принял решение о добровольном уходе с американского рынка. В 2023 году компания завершила продажу своих активов в США — сеть автозаправочных станций была приобретена американским инвестиционным фондом CrossAmerica Partners LP. Таким образом, «Лукойл» полностью прекратил операционную деятельность в Соединенных Штатах.

«Роснефть» в США

США ввели санкции против «Роснефти» еще в 2014 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До введения санкций у «Роснефти» были тесные связи с крупными западными компаниями. В частности, с американской ExxonMobil реализовывались масштабные проекты по разведке и добыче нефти в России и за ее пределами.

Однако после 2014 года сотрудничество было фактически заморожено, а в 2022 году полностью прекращено. До 2022 года значительный пакет акций «Роснефти» принадлежал британской BP, однако после начала СВО компания объявила о полном выходе из акционерного капитала российского нефтяного гиганта.

Особое внимание американских властей привлекла деятельность «Роснефти» в Венесуэле, где российская компания помогала обходить санкции, наложенные на венесуэльскую нефтяную отрасль. В 2020 году США ввели дополнительные санкции против «Роснефти» за сотрудничество с PDVSA.

