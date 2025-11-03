В Польше ответили на выходку Латвии против россиян

Издание отмечает, что депортация в основном затрагивает пожилых людей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Депортация россиян из Латвии стала примером непродуманной политики правления. Об этом сообщили польские СМИ.

«Может ли горстка стариков, у которых не получилось справиться с простым языковым экзаменом, стать реальной угрозой национальной безопасности Латвии? — ответ на этот вопрос очевиден. Вероятно, и для самих латышей», — пишет газета Mysl Polska. Как пишет издание, страх и непонятный национализм делают людей слепыми даже в очевидных вещах. Отмечается, что решение о депортации прежде всего может затронуть пожилых людей, которые приехали в Латвию в советское время.

Ранее стало известно, что более 800 русскоязычных граждан находятся под угрозой депортации из Латвии после истечения срока на добровольный выезд 13 октября 2025 года. Причиной высылки стало отсутствие у них действующего вида на жительство, который невозможно продлить без успешной сдачи экзамена по латышскому языку.

Продолжение после рекламы