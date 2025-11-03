В Польше ответили на выходку Латвии против россиян
Издание отмечает, что депортация в основном затрагивает пожилых людей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Депортация россиян из Латвии стала примером непродуманной политики правления. Об этом сообщили польские СМИ.
«Может ли горстка стариков, у которых не получилось справиться с простым языковым экзаменом, стать реальной угрозой национальной безопасности Латвии? — ответ на этот вопрос очевиден. Вероятно, и для самих латышей», — пишет газета Mysl Polska. Как пишет издание, страх и непонятный национализм делают людей слепыми даже в очевидных вещах. Отмечается, что решение о депортации прежде всего может затронуть пожилых людей, которые приехали в Латвию в советское время.
Ранее стало известно, что более 800 русскоязычных граждан находятся под угрозой депортации из Латвии после истечения срока на добровольный выезд 13 октября 2025 года. Причиной высылки стало отсутствие у них действующего вида на жительство, который невозможно продлить без успешной сдачи экзамена по латышскому языку.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал такое решение ожидаемым. На пленарном заседании он заявил, что страны Прибалтики проводят политику, зависимую от руководства Евросоюза. Володин охарактеризовал прибалтийские страны как марионеточные режимы, а власть в ЕС — как структуру, напоминающую «тюрьму народов». Более подробно о том, как в России отреагировали на заявление властей Латвии — в материале URA.RU.
