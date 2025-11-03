Польша оплатит Украине кредиты на 26 млн евро
В Польше недовольны ситуацией
Варшава в текущем году направит свыше 25,9 миллиона евро на погашение процентных платежей по займам, полученным Киевом. Об этом заявил парламентарий Гжегож Плачек, представляющий коалицию националистических и евроскептических сил «Конфедерация».
Народный избранник обратился в финансовое ведомство с официальным запросом по данной тематике и обнародовал полученный ответ на платформе X. Согласно официальному документу, «украинская сторона направила в Европейскую комиссию ходатайство о содействии в виде компенсации процентных выплат по привлеченным финансовым ресурсам», при этом «в 2025 году польская сторона осуществляет перечисление своей доли обязательств в предварительном размере 25 968 192,15 евро».
В ответе на парламентский запрос также указывается, что дальнейшие выплаты будут производиться польской стороной до завершения 2027 года. По информации, предоставленной депутатом Плачеком, в 2024 году Варшава перечислила свыше 102 миллионов злотых (что эквивалентно приблизительно 27,7 миллиона долларов США) в счет процентных платежей по украинским займам.
Парламентарий отметил, что решение о добровольном погашении процентов по украинским кредитам было принято еще предшествующим кабинетом министров во главе с Матеушем Моравецким. Депутат выразил резкое неудовлетворение этой ситуацией.
