МИД Беларуси заявил протест поверенному в делах Польши после задержания шпиона

МИД Республики Беларусь выступило с официальным протестом в адрес Польши в связи с задержанием гражданина этой страны по обвинению в шпионаже. Об этом сообщило ведомство.
Согласно официальному сообщению МИД Беларуси, Временный поверенный в делах Республики Польша был приглашен в министерство для разъяснения позиции белорусской стороны по инциденту, связанному с задержанием гражданина Польши Гжегожа Гавела. Гавел подозревается в совершении акта шпионажа на территории республики. В ходе встречи белорусская сторона вручила дипломату официальную ноту протеста, в которой выражается обеспокоенность действиями польского гражданина и отмечается их недопустимость. В документе подчеркивается, что подобные действия являются грубым нарушением принципов добрососедства.
Минск намерен дать правовую оценку произошедшему. Белорусские дипломаты потребовали от польской стороны отказаться от действий, которые могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела Беларуси или угроза ее национальной безопасности. Республика настаивает на возвращении к цивилизованному диалогу.
Ранее сообщалось, что в белорусском городе Лепель сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже. У задержанного были обнаружены секретные материалы, имеющие отношение к совместным белорусско-российским военным учениям «Запад-2025».
