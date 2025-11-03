Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Путин поручил о награждении россиян 4 ноября

Владимир Путин распорядился провести вручение государственных наград
03 ноября 2025 в 23:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Владимир Путин подписал распоряжение о церемонии 4 ноября

Владимир Путин подписал распоряжение о церемонии 4 ноября

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В День народного единства в Кремле состоится церемония вручения государственных наград и премий Президента. Об этом следует информация из портала официально опубликованных указов РФ.

«Провести 4 ноября 2025 г. в Московском Кремле церемонию вручения премий Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград Российской Федерации», — указано в распоряжении президента государства Владимира Путина.

Подготовку и организацию мероприятия обеспечат Администрация Президента, Управление делами Президента и Федеральная служба охраны. Распоряжение следует от 2 ноября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал