ДТП с детской командой хоккеистов произошло под Волгодонском, есть погибшие
По словам очевидцев сильно повреждены две легковушки
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Под Волгодонском произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находилась детская команда хоккеистов. Два человека погибли на месте аварии, сообщают очевидцы.
«Тройное ДТП с микроавтобусом, в котором ехала детская команда хоккеистов, под Волгодонском. Два человека скончались на месте», — сообщает telegram-канал Don Mash.
Согласно информации очевидцев, наиболее серьезные повреждения получили два легковых автомобиля. Именно в этих машинах находились погибшие.
