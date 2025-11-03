Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

ДТП с детской командой хоккеистов произошло под Волгодонском, есть погибшие

04 ноября 2025 в 00:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам очевидцев сильно повреждены две легковушки

По словам очевидцев сильно повреждены две легковушки

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Под Волгодонском произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находилась детская команда хоккеистов. Два человека погибли на месте аварии, сообщают очевидцы.

«Тройное ДТП с микроавтобусом, в котором ехала детская команда хоккеистов, под Волгодонском. Два человека скончались на месте», — сообщает telegram-канал Don Mash.

Согласно информации очевидцев, наиболее серьезные повреждения получили два легковых автомобиля. Именно в этих машинах находились погибшие.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал