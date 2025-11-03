Логотип РИА URA.RU
Волгоградский аэропорт временно закрыл воздушное пространство

04 ноября 2025 в 00:35
В волгоградском аэропорту закрыли небо

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Волгоградской области ввели ограничения на выполнение рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Волгограда. Введенные ограничения на вылет и прием необходимы для повышения уровня безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале

