Волгоградский аэропорт временно закрыл воздушное пространство

04 ноября 2025 в 00:35
В волгоградском аэропорту закрыли небо
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Волгоградской области ввели ограничения на выполнение рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Волгограда. Введенные ограничения на вылет и прием необходимы для повышения уровня безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале
