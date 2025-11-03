Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей F-16 за 1 евро

На F-16 в Румынии будут обучаться и украинские пилоты Фото: U.S. Air Force / Jack Harman

Межправительственный контракт о приобретении Румынией у Нидерландов 18 самолетов F-16 за один евро подписан в Бухаресте. Об этом сообщило Минобороны Румынии.

«Истребители F-16 в населенном пункте Фетешть перейдут в собственность румынского государства за символическую цену — в один евро. Самолеты предназначены для тренировочных полетов, а Румыния должна обеспечить определенное количество мест для обучения летчиков из стран НАТО и партнеров», — говорится в заявлении ведомства.

На церемонии подписания контракта министр обороны Йонуц Моштяну подчеркнул, что центр подготовки летчиков для полетов на истребителях F-16 превратил Румынию в европейский хаб для подготовки пилотов. И Румыния берет на себя обязательство поддерживать Киев, предоставляя возможность обучения в этом центре украинским пилотам.

Несмотря на символическую стоимость F-16, Румынии придется оплатить НДС в 21 млн евро. Также на страну ложатся обязательства оплатить пакет логистической поддержки в 100 млн евро.