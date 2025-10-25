Логотип РИА URA.RU
Spotmedia: толпа публично освистала президента Румынии за поддержку Украины

25 октября 2025 в 07:11
В Румынии многие выступают против проукраинской позиции лидера страны

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президента Румынии Никушора Дана встретили свистом возле здания Национального театра в Яссах. Собравшиеся выразили свое недовольство позицией главы государства по вопросу поддержки Украины, пояснили местные журналисты.

«Десятки людей освистали его [Никушора Дана], когда он прибыл к Национальному театру. Выход из машины был встречен криками протестующих „Позор!“, „Предатель!“ и „Уезжай на Украину!“», — передает румынское издание Spotmedia.

В ответ на возгласы толпы Дан жестом поприветствовал присутствующих. Затем президент направился в здание театра.

Это не первый случай публичной критики в адрес президента Румынии. Ранее Дан уже становился объектом обсуждений и шуток после инцидента с нарушением протокола на официальной церемонии. Он занимает пост главы государства с мая 2025 года, а прежде был известен как профессор математики и общественный активист.

