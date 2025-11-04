Россия и Китай подписали 15 документов по итогам встречи
Россия и Китай создадут Экспертный совет по ИИ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия и Китай значительно расширили стратегическое партнерство, подписав пакет из 15 двусторонних документов после встречи глав правительств в Пекине. Ключевые соглашения охватывают сферы от совместного освоения Арктики до сотрудничества в медиапространстве. Об этом свидетельствует официальное коммюнике.
«Россия и Китай подписали 15 документов по итогам встречи главы правительства Михаила Мишустина и премьера Госсовета Ли Цяна», — сообщает ТАСС. Агентство ссылается на документ по итогам 30-ой регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.
Среди конкретных шагов — дорожная карта сотрудничества в спутниковой навигации на 2026-2030 годы и меморандум о подготовке специалистов для работы в полярных водах. Отдельный документ касается сотрудничества между «МТС медиа» и Медиакорпорацией Китая, что указывает на углубление взаимодействия в медиасфере.
Политическая часть соглашений включает подтверждение принципа «одного Китая» и совместную борьбу с фальсификацией истории. Подписанные документы закладывают основу для долгосрочного сотрудничества в области высоких технологий и освоения космического пространства.
Подписанные документы реализуют ранее достигнутые договоренности на высшем уровне, включая взаимную поддержку по ключевым вопросам безопасности. Страны также усиливают сотрудничество в высокотехнологичных сферах через создание Экспертного совета по ИИ, совместные космические проекты, включая лунную станцию, и взаимодействие в Арктике.
