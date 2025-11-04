Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

У Камчатки произошла серия мощных землетрясений

04 ноября 2025 в 11:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сегодня утром на Камчатке произошло еще пять подземных толчков

Сегодня утром на Камчатке произошло еще пять подземных толчков

Фото: Tatyana Rashidova / Wikipedia / Public Domain

У берегов Камчатки за прошедшие сутки произошло 58 землетрясений, а сегодня  утром еще пять подземных толчков магнитудой от 5,7 до 6,3. Об этом сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН. Шесть землетрясений ощущались в Петропавловске-Камчатском.

«За прошедшие сутки произошло 58 землетрясений, из них шесть ощутимых в городе Петропавловске-Камчатском», — говорится в сообщении. Самое мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане на глубине 38 километров в 158 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Утром во вторник первый подземный толчок зафиксировали в 03:36 по местному времени с магнитудой 5,1. Спустя десять минут произошло второе землетрясение мощностью 6,2. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Продолжение после рекламы

Повышенная сейсмическая активность у берегов Камчатки продолжается с июля 2025 года, когда произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8 в Тихом океане. По данным сейсмологов, текущие подземные толчки являются афтершоками этого события, интенсивность которых постепенно снижается. Уровень сейсмической активности в регионе  до сих пор остается экстремально высоким.

Материал из сюжета:

На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал