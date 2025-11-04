У Камчатки произошла серия мощных землетрясений
Сегодня утром на Камчатке произошло еще пять подземных толчков
Фото: Tatyana Rashidova / Wikipedia / Public Domain
У берегов Камчатки за прошедшие сутки произошло 58 землетрясений, а сегодня утром еще пять подземных толчков магнитудой от 5,7 до 6,3. Об этом сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН. Шесть землетрясений ощущались в Петропавловске-Камчатском.
«За прошедшие сутки произошло 58 землетрясений, из них шесть ощутимых в городе Петропавловске-Камчатском», — говорится в сообщении. Самое мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане на глубине 38 километров в 158 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Утром во вторник первый подземный толчок зафиксировали в 03:36 по местному времени с магнитудой 5,1. Спустя десять минут произошло второе землетрясение мощностью 6,2. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Повышенная сейсмическая активность у берегов Камчатки продолжается с июля 2025 года, когда произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8 в Тихом океане. По данным сейсмологов, текущие подземные толчки являются афтершоками этого события, интенсивность которых постепенно снижается. Уровень сейсмической активности в регионе до сих пор остается экстремально высоким.
