У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Подводное землетрясение магнитудой 6,3 произошло у южного побережья Камчатки 25 октября. Об этом сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. По данным сейсмологов, эпицентр толчка находился в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского, на глубине более 22 километров.
Причиной события стало подводное движение литосферных плит в Тихом океане. По данным специалистов, землетрясение было зарегистрировано 25 октября в 11:13:06 по всемирному времени (22:13 по местному, 13:13 по московскому времени). «Координаты: 49.8862 северной широты, 156.8972 восточной долготы. Магнитуда 6.3», — сообщили в telegram-канале Единой геофизической службы РАН.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.