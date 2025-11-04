Логотип РИА URA.RU
Девушка силой оттащила пенсионерку от проходящей мимо электрички в Подмосковье. Видео

04 ноября 2025 в 14:44
Фото: Илья Московец © URA.RU

В Подмосковье девушка в последний момент оттащила пожилую женщину от проходящей электрички на станции Болшево. Об этом сообщает Mash.

«Девушка в последний момент оттащила пенсионерку от проходящей мимо электрички на станции Болшево в Подмосковье», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что пожилая женщина чуть не попала под колеса поезда.

Как уточняется в публикации, пенсионерка находилась на краю платформы в момент прохождения электрички. Девушка, оказавшаяся рядом, успела среагировать и отвела женщину от рельсов за несколько секунд до того, как могла быв произойти трагедия.

