Пашинян: возвращение армян в Карабах способно разрушить мир

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об опасности возвращения армянских беженцев в Нагорный Карабах. По его словам, это может нарушить хрупкий мирный процесс с Азербайджаном.

«Считаю повестку возвращения наших перемещенных сестер и братьев из Нагорного Карабаха риском для мира. Эта тема опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта», — заявил Пашинян на встрече в Ереване. Глава правительства сравнил текущую ситуацию с новорожденным ребенком, требующим особой заботы. Он подчеркнул необходимость бережного отношения к достигнутым договоренностям.

Пашинян обозначил ключевые задачи: подписание мирного договора, делимитация границы и установление стабильных отношений между странами. По его мнению, это основа для долгосрочного урегулирования.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося обсуждения статуса бывших жителей Нагорного Карабаха. Большинство армянского населения покинуло регион после восстановления контроля Азербайджана.