Пашинян: возвращение армян в Карабах способно разрушить мир
Пашинян назвал опасным возвращение беженцев в Карабах
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об опасности возвращения армянских беженцев в Нагорный Карабах. По его словам, это может нарушить хрупкий мирный процесс с Азербайджаном.
«Считаю повестку возвращения наших перемещенных сестер и братьев из Нагорного Карабаха риском для мира. Эта тема опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта», — заявил Пашинян на встрече в Ереване. Глава правительства сравнил текущую ситуацию с новорожденным ребенком, требующим особой заботы. Он подчеркнул необходимость бережного отношения к достигнутым договоренностям.
Пашинян обозначил ключевые задачи: подписание мирного договора, делимитация границы и установление стабильных отношений между странами. По его мнению, это основа для долгосрочного урегулирования.
Заявление прозвучало на фоне продолжающегося обсуждения статуса бывших жителей Нагорного Карабаха. Большинство армянского населения покинуло регион после восстановления контроля Азербайджана.
Заявление Пашиняна отражает растущее напряжение вокруг вопроса о возвращении населения в регион после конфликта 2020 года. Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно высказывал намерение вернуть азербайджанское население на территории современной Армении, однако армянская сторона рассматривает эту идею как угрозу стабильности и возвращению к первоначальным параметрам конфликта. Несмотря на сохраняющиеся разногласия, стороны предпринимают шаги по нормализации отношений, включая использование воздушного пространства друг друга.
