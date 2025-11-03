Алиев: возвращение азербайджанцев в Армению не должно пугать местных жителей

Алиев заявил, что азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением о том, что перспектива возвращения азербайджанского населения на территорию современной Армении не должна вызывать опасений у армянской стороны. Он подчеркнул, что азербайджанский народ никогда не был подвержен сепаратистским настроениям.

«Наш народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и сегодня азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни для какого государства и ни для какого другого народа. Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство», — заявил Алиев на юбилейном собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук страны. Его слова приводит РИА Новости.

После развала СССР и вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах на протяжении длительного времени существовал как непризнанное государственное образование с преимущественно армянским населением. В сентябре 2020 года в этом регионе вновь разгорелся военный конфликт. Благодаря посредничеству России в ночь на 10 ноября того же года стороны достигли соглашения о прекращении огня. В результате Армения утратила контроль над всеми районами, окружавшими Карабах, а также над рядом территорий из состава бывшей советской автономии. Также в регион были введены российские миротворческие силы.

Продолжение после рекламы

В 2024 году Ильхам Алиев высказался о том, что азербайджанцы, ранее населявшие армянские территории, со временем смогут вернуться на свою историческую родину. Для этого требуется лишь политическая готовность Еревана. Отмечается, что идея возвращения азербайджанского населения на современную территорию Армении озвучивается Алиевым не в первый раз. Так, еще в 2022 году он заявлял, что Баку рассчитывает получить от Еревана конкретные разъяснения относительно механизма, который позволит азербайджанцам или их потомкам, выселенным из Армении и Западного Азербайджана, вернуться на исторические земли.