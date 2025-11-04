«Глубокие разногласия» сорвали саммит лидеров стран Северной и Южной Америк

МИД Доминиканской республики назвал причиной отмены саммита «глубокие разногласия» Фото: Сергей Русанов

Саммит глав государств Северной и Южной Америки, который должен был состояться в Доминиканской Республике, перенесен на следующий год на фоне обострения отношений между США и Венесуэлой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Глубокие разногласия между странами не позволяют провести встречу, — назвал причину отмены саммита МИД Доминиканской Республики. Новость опубликована на сайте агентства.

Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал решение о переносе саммита, написав в социальной сети X (бывший Twitter) о готовности американской стороны продолжать совместную работу с партнерами по региону.

