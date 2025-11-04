Логотип РИА URA.RU
«Глубокие разногласия» сорвали саммит лидеров стран Северной и Южной Америк

04 ноября 2025 в 17:21
МИД Доминиканской республики назвал причиной отмены саммита «глубокие разногласия»

Фото: Сергей Русанов

Саммит глав государств Северной и Южной Америки, который должен был состояться в Доминиканской Республике, перенесен на следующий год на фоне обострения отношений между США и Венесуэлой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Глубокие разногласия между странами не позволяют провести встречу, — назвал причину отмены саммита МИД Доминиканской Республики. Новость опубликована на сайте агентства.

Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал решение о переносе саммита, написав в социальной сети X (бывший Twitter) о готовности американской стороны продолжать совместную работу с партнерами по региону.

Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявлял о проведении американскими силами операции в акватории Карибского моря, во время которой было атаковано судно. По утверждению главы военного ведомства, данное плавсредство использовалось для транспортировки наркотических веществ и предположительно находилось в распоряжении «террористической группировки», сообщает RT. По его словам, в момент нанесения удара на борту корабля присутствовали трое мужчин.

