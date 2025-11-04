Путин посетил выставку, посвященную 80-летию Победы в ВОВ. Видео
Путин посетил выставку, приуроченную к 80-летию Победы в ВОВ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин посетил выставку «Православная Русь — к Дню народного единства», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин осматривает выставку „Православная Русь — к Дню народного единства“. В этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
Музейная коллекция включает в себя более 700 уникальных предметов, в числе которых находится Знамя Победы. В составе экспозиции представлены архивные документы периода ВОВ, фотоматериалы, предметы личного пользования фронтовиков, а также реликвии, связанные с православной культурой.
