Румыния подняла в воздух истребители F-16 и Eurofighter у границы с Украиной

Два самолета F-16 были подняты для исследования и обеспечения безопасности национального воздушного пространства, указано в сообщении Фото: Официальный сайт президента Украины

Министерство национальной обороны Румынии сообщило о подъеме в воздух четырех истребителей — двух F-16 и двух немецких Eurofighter — в районе границы с Украиной. Причиной стала объявленная воздушная тревога. Это следует из сообщения ведомства.

«В 00.17 (01.17 мск) из-за воздушной тревоги были подняты в воздух два самолета F-16, дислоцированных на авиабазе Фетешть, а в 02.45 (03.45 мск) — два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, дислоцированных на авиабазе Михаил Когэлничану», — указано в сообщении на сайте ведомства. Согласно ему, самолеты были направлены на исследование и обеспечение безопасности национального воздушного пространства.