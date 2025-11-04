Румыния подняла в воздух истребители F-16 и Eurofighter у границы с Украиной
Два самолета F-16 были подняты для исследования и обеспечения безопасности национального воздушного пространства, указано в сообщении
Фото: Официальный сайт президента Украины
Министерство национальной обороны Румынии сообщило о подъеме в воздух четырех истребителей — двух F-16 и двух немецких Eurofighter — в районе границы с Украиной. Причиной стала объявленная воздушная тревога. Это следует из сообщения ведомства.
«В 00.17 (01.17 мск) из-за воздушной тревоги были подняты в воздух два самолета F-16, дислоцированных на авиабазе Фетешть, а в 02.45 (03.45 мск) — два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, дислоцированных на авиабазе Михаил Когэлничану», — указано в сообщении на сайте ведомства. Согласно ему, самолеты были направлены на исследование и обеспечение безопасности национального воздушного пространства.
Напомним, что Румыния активно наращивает военный потенциал и укрепляет восточный фланг НАТО на фоне конфликта на Украине. В частности, в октябре 2025 года страна подписала контракт с Нидерландами на приобретение 18 истребителей F-16, которые будут использоваться для подготовки пилотов НАТО и украинских летчиков. Кроме того, Бухарест развернул на своей территории немецкие истребители Eurofighter Typhoon, усилив авиационную группировку вблизи украинской границы.
