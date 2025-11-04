Логотип РИА URA.RU
Еврокомиссия поставила под сомнения усилия Украины

В Еврокомиссии засомневались в попытках Киева бороться с коррупцией
04 ноября 2025 в 22:14
Антикоррупционные учреждения Украины сообщают о давлении со стороны государственных организаций, указано в отчете

Фото: Официальный сайт президента Украины

Стремление украинских властей ограничить независимость антикоррупционных структур, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), вызывает сомнения в намерениях Киева вести эффективную борьбу с коррупцией. Это следует из опубликованного отчета Еврокомиссии по поводу членства Украины в ЕС.

«Антикоррупционные учреждения и организации гражданского общества сообщают о растущем давлении со стороны государственных учреждений, в том числе через уголовные расследования, проводимые правоохранительными органами и службами безопасности. В целом, эти события ставят под сомнение приверженность Украины своей антикоррупционной программе», — указано в документе.

Помимо этого указано, что в июле парламент Украины принял закон, который отметил гарантии независимости НАБУ и САП. Это также вызвало сомнения ЕК.

Это не единственная проблема Украины, которую нашли в Еврокомиссии. Согласно информации, пытки и жестокое обращение вызывают озабоченность в тюремной системе Украины. Это также следует из отчета ЕК.

