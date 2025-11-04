Логотип РИА URA.RU
Еврокомиссия назвала актуальную проблему на Украине

ЕК: пытки и жестокое обращение в тюрьмах на Украине — актуальная проблема
04 ноября 2025 в 18:30
Пытки вызывают озабоченность в тюремной системе Украины, указано в документе

Фото: Илья Московец © URA.RU

Пытки и жестокое обращение в тюрьмах Украины — актуальная проблема. Это следует из отчета Еврокомиссии по поводу членства Украины в ЕС.

«Пытки и жестокое обращение по-прежнему вызывают озабоченность в тюремной системе Украины. Расследование и судебное преследование по таким делам должны быть оперативными и эффективными», — указано в отчете.

Проблема жестокого обращения в украинских тюрьмах и местах содержания пленных отмечалась и ранее. В частности, российские военные неоднократно сообщали о применении пыток в отношении военнопленных, включая использование электрических приспособлений, избиения и психологическое давление, а также о наличии тайных мест заключения вдоль линии боевого соприкосновения.

Написать нам в Ватсап

