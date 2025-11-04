Логотип РИА URA.RU
Экономика

Инвесторы из России теперь могут разморозить активы в ЕС без разрешения США

04 ноября 2025 в 22:09
Активы были заморожены после начала СВО

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бельгийский депозитарий Euroclear приступил к разморозке активов российских инвесторов без разрешения Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC). Об этом сообщил финансовый источник в Брюсселе. Разблокировка возможна для операций, которые проводятся только внутри Euroclear и не затрагивают частных лиц или финансовые учреждения США.

«Эта информация верна», — подтвердил источник на условиях анонимности. Данные приводит РИА Новости.

Ранее газета РБК сообщала, что для разблокировки активов российским инвесторам необходимо получить лицензию Министерства финансов Бельгии, а участие американской стороны в таких операциях больше не требуется. Согласно данным РБК от 1 ноября, новый порядок действует только для транзакций внутри депозитария. Это означает, что российские инвесторы могут получить доступ к замороженным средствам при соблюдении требований бельгийского регулятора, минуя процедуру получения американской лицензии OFAC. Такое изменение может упростить процесс возврата активов для части российских владельцев ценных бумаг в европейских депозитариях.

