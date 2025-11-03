Три страны ЕС выступили против использования замороженных активов России

Франция, Италия и Бельгия отказались от использования замороженных активов России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Италия, Франция и Бельгия отказались поддержать предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

«Правительства Италии и Франции опасаются финансовых обязательств в случае, если международные суды признают претензии Москвы законными», — пишет издание. Особую позицию Бельгии объясняют тем, что большая часть замороженных средств находится на платформе Euroclear в Брюсселе.

Специальный советник Владимира Зеленского по перевооружению Александр Камышин заявил, что украинская оборонная промышленность работает на треть своих мощностей из-за нехватки финансирования. Разблокирование замороженных резервов Москвы на сумму не менее 140 миллиардов евро становится необходимым для продолжения войны, отмечает издание. Германия, страны Северной Европы и большинство государств Центральной и Восточной Европы полны решимости использовать эти средства в пользу Киева в качестве аванса, займа или компенсации за репарации.

Продолжение после рекламы