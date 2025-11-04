Логотип РИА URA.RU
Путин: Россия начала серийное производство «Орешника»

04 ноября 2025 в 23:46
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил о начале серийного производства боевого комплекса «Орешник». Об этом сообщают российские информагентства.

«Россия приступила к серийному производству новейшего боевого комплекса „Орешник“», — сказал Путин. Его слова передает «Россия 24».

Ранее, 10 октября 2025 года, президент Путин на пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Душанбе объявил о разработке нового стратегического оружия. Депутат Государственной думы Андрей Колесник предположил, что новое оружие будет превосходить по мощности существующую ракету «Орешник» и отличаться большей избирательностью и разрушительной силой.

