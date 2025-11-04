Пожарные ХМАО провели уроки мужества для жителей Нефтеюганска
На выставке рассказали истории о героях РФ и этапах развития местного пожарно-спасательного гарнизона
В Нефтеюганске (Югра) сотрудники шестого пожарно-спасательного отряда МЧС России по ХМАО организовали интерактивную выставку ко Дню народного единства. Спасатели рассказали о героизме пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
«Ко Дню народного единства: пожарные провели уроки мужества для нефтеюганцев. На территории местного дома культуры работала интерактивная площадка, организованная сотрудниками шестого пожарно-спасательного отряда МЧС Югры», — пишут в посте МЧС Югры.
На выставке были представлены истории о народных героях и этапах становления местного пожарно-спасательного гарнизона. Жители города, включая детей, смогли ознакомиться с пожарно-спасательным оборудованием и задать вопросы сотрудникам МЧС.
Помимо этого, на мероприятии почтили память экс-министра МЧС Евгения Зиничева. Он руководил МЧС России с 2018 года, проведя масштабную реформу ведомства. 8 сентября 2021 года Зиничев трагически погиб. На следующий день, 9 сентября 2021 года, президент Путин посмертно присвоил ему звание Героя Российской Федерации за героизм и мужество при исполнении служебного долга.
