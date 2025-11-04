Пожарные ХМАО провели уроки мужества для жителей Нефтеюганска

На выставке рассказали истории о героях РФ и этапах развития местного пожарно-спасательного гарнизона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нефтеюганске (Югра) сотрудники шестого пожарно-спасательного отряда МЧС России по ХМАО организовали интерактивную выставку ко Дню народного единства. Спасатели рассказали о героизме пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

«Ко Дню народного единства: пожарные провели уроки мужества для нефтеюганцев. На территории местного дома культуры работала интерактивная площадка, организованная сотрудниками шестого пожарно-спасательного отряда МЧС Югры», — пишут в посте МЧС Югры.

На выставке были представлены истории о народных героях и этапах становления местного пожарно-спасательного гарнизона. Жители города, включая детей, смогли ознакомиться с пожарно-спасательным оборудованием и задать вопросы сотрудникам МЧС.

