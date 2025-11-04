Грузовой самолет разбился рядом с международным аэропортом в штате Кентукки
05 ноября 2025 в 04:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Самолет разбился возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки. По предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщило агентство CNN.
