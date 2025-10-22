В РЖД рассказали о важном нововведении при покупке билетов за границу для детей
Теперь для приобретения билетов за рубеж для детей нужен загранпаспорт
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
С 20 января российские дети до 14 лет смогут оформить билеты на поезда, следующие за границу, только по заграничному паспорту. Об этом сообщила пресс-служба «РЖД».
«Теперь детям — гражданам РФ до 14 лет — для выезда за пределы России на поездах, отправляющихся с 20 января 2026 года, оформление билетов будет осуществляться только по заграничному паспорту», — сказано в сообщении пресс-службы РЖД. Отмечается, что оформить билет по свидетельству о рождении будет невозможно.
В компании уточнили, что новые правила распространяются независимо от того, сопровождают ли ребенка родители или другие взрослые. Дети, выехавшие за рубеж до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, смогут вернуться в Россию по тому же документу и после этой даты. РЖД также напомнила, что продажа билетов на международные рейсы открывается за 90 суток до отправления поезда.
Для приобретения билетов по льготным тарифам и посадки на поезд детям необходимо подтвердить гражданство РФ. Это можно сделать, предъявив свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или паспорт гражданина РФ, если ребенку уже исполнилось 14 лет. В миграционной службе МВД РФ отмечали, что старшие дети и взрослые россияне смогут продолжать въезжать в страны ближнего зарубежья по внутреннему паспорту.
