Краснов: одна из проблем судов в России связана с правоприменением

По словам Краснова, Верховный суд играет важную роль в решении проблемы правоприменения Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Одной из ключевых проблем судебной системы остается недостаточный уровень единства правоприменения. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

«Что касается авторитета судебной системы, на мой взгляд, одна из актуальных проблем, требующих повышенного внимания, — по-прежнему недостаточный уровень единства правоприменения. Противоречивые и, порой, прямо противоположные подходы судов при рассмотрении дел продолжают встречаться», — отметил Краснов в интервью ТАСС и «Российской газете».

Он также добавляет, что подобная практика влечет за собой многократное изменение судебных решений и очевидным образом подрывает авторитет судебной системы. По словам главы ВС, Верховный суд играет важную роль в решении этой проблемы. Разъяснения высшей инстанции и акты официального судебного толкования нередко полностью меняли траекторию правоприменения, делая его более справедливым.

Продолжение после рекламы