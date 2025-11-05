Политолог назвал, чего хочет добиться Лукашенко от контактов с Трампом

Лукашенко хочет найти дополнительную опору в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Белоруссии Александр Лукашенко через контакты с администрацией президента США Дональда Трампа пытается найти дополнительную опору во внешней политике. Об этом заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«На протяжении всего своего правления Лукашенко пытался найти дополнительные опоры во внешней политике помимо России», — подчеркнул политолог. Об этом он заявил во время беседы с «Лентой.ру».

По его словам, белорусский лидер стремится проводить многовекторный курс и дополнять стратегическое партнерство с Россией связями с США и европейскими странами. Также Минченко отметил, что Лукашенко пытается играть роль посредника между Соединенными Штатами и Россией.

Специалист по американской политике Павел Дубравский ранее охарактеризовал заинтересованность Трампа в развитии отношений с Белоруссией. Эксперт отметил, что установление связей с белорусским руководством способно превратиться в рычаг влияния в ходе его диалога с российской стороной.