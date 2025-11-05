Логотип РИА URA.RU
На Ямале отмечаются массовые заболевания среди непривитых котят

05 ноября 2025 в 13:57
Котята участвовали в выставке без должной вакцинации

Котята участвовали в выставке без должной вакцинации

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Новом Уренгое владельцы кошек обеспокоены ростом инфекционных заболеваний среди молодого потомства. Массовая вспышка кальцивироза и ринотрахеита у котят произошла на выставке-продаже в ТЦ «Солнечный» 18-19 октября 2025 года. Это уже второй случай инфицирования. Жители города просят местные власти провести служебную проверку. 

«К вам обращаются жители Нового Уренгоя в связи с чрезвычайной ситуацией: на выставке-продаже в ТЦ „Солнечный“ 18-19 октября произошла массовая вспышка заболеваний среди непривитых котят. Это уже второй подобный случай», — говорится в обращении жителей Нового Уренгоя к главе города Антону Колодину. Текст сообщения авторы письма опубликовали в telegram-канале «Антон Колодин Chat». 

По данным источника, в выставке участвовали невакцинированные должным образом котята в возрасте от 1,5 месяцев. Животные заразились опасными и тяжело протекающими заболеваниями — кальцивирозом и ринотрахеитом. Ямальцы просят инициировать служебную проверку и разработать правила проведения подобных выставок. 

Агентство URA.RU направило запрос в администрацию Нового Уренгоя. Ответ ожидается.  

